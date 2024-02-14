Президент Украины Зеленский отправится с рабочей поездкой по странам Западной Европы. Ее цель призвать лидеров стран выделить больше денег для Украины на фоне сокращения поддержки США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Президент Украины посетит Берлин, Париж и, возможно, Лондон. Параллельно будет проходить Мюнхенская конференция, которую он, вероятно, также посетит.

Ранее Bloomberg сообщал, что Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. В частности, он хочет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности. Один из источников отметил, что в ходе визитов президент, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

При этом немецкие СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля в Германии.

Там может состояться подписание соглашения о "гарантиях безопасности" между Германией и Украиной.

Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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