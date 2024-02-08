Украине не следует ожидать большого прогресса по вступлению в НАТО на летнем саммите в Вашингтоне.

Об этом изданию Politico заявил посол Великобритании в Альянсе Дэвид Куорри.

"Я не ожидаю большого прогресса в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах", — сказал дипломат.

Видимо, под "ситуацией на местах" имеются в виду продолжающаяся война и оккупация части украинских территорий.

При этом Великобритания "абсолютно убеждена, что законное место Украины — в НАТО", заверил Куорри.

"Это вопрос, когда, а не если. И наша работа здесь — продолжать поддерживать Украину по мере того, как она приближается к Альянсу", — сказал дипломат.

Ранее СМИ писали, что США и Германия являются главными противниками приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Великобритания. Они считают, что нельзя принимать Украину в НАТО, пока идет война, чтобы не спровоцировать конфликт Альянса с РФ из-за оккупированных украинских территорий. Хотя в целом поддерживают вступление в долгосрочной перспективе.

Напомним, Германия собирается подписать с Украиной соглашение о "гарантиях безопасности" 16 февраля.