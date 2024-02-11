Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Украину по соображениям безопасности.

Об этом сообщает издание Challenges.

Издание отмечает, что это "вызывает множество вопросов, как со стороны французских госслужащих и руководителей, так и со стороны украинских дипломатов".

Сообщается, что запланированный визит в Украину 13 и 14 февраля, перенесен. Ожидалось, что в ходе визита Макрон может объявить о подписании двустороннего соглашения по гарантиям безопасности.

Challenges пишет, что Макрон также должен был посетить Одессу и объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, выплачиваемого в виде пожертвований для гражданских проектов, осуществляемых французскими МСП.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили ситуацию на поле боя и оборонные нужды Украины, в том числе дроны, артиллерийские системы и снаряды, средства РЭБ и системы ПВО, от переносных до дальнобойных.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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