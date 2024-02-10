Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.

Лидеры стран обсудили ситуацию на поле боя и оборонные нужды Украины, в том числе дроны, артиллерийские системы и снаряды, средства РЭБ и системы ПВО, от переносных до дальнобойных.

"Благодарю за основанную Францией и США Коалицию артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем Caesar, а также снарядов к ним. Кроме того, пообщались о подготовке двустороннего документа по гарантиям безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - сообщил Зеленский.

Президент Украины выразил искренние соболезнования родным и близким французских гуманитарных работников, погибших от российского удара по Херсонской области, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном будущий визит в Украину и соглашение об оборонном сотрудничестве.

Мы также сообщали, что в Германии недовольны Францией из-за недостаточных поставок оружия Украине.