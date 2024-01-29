В Германии недовольны, что во Франции много говорят о поддержке Украины, но поставляют при этом мало оружия.

Такое заявление сделала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью изданию Tagesspiegel.

"Существует большое расхождение между поддержкой Украины в медиа и тем, что Франция на самом деле поставляет Украине в виде вооружений", - заявила она и призвала Париж увеличить поставки.

По ее мнению, вклад Франции "все еще очень незначителен" по сравнению с военным потенциалом страны. В то же время Германия, по ее словам, обеспечивает до 50% всей помощи Украине, поступающей от ЕС.

Штрак-Циммерман заявила, что Германия "всегда на словах неоправданно занижает свою поддержку, в то время как другие страны много говорят о меньшей поддержке".

Напомним, накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц уже высказывал претензии ко всему Евросоюзу, что Германия делает самый большой вклад в поддержку Украины. Также, по мнению Шольца, поддержка Украины западными союзниками находится на "критическом этапе".

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку.