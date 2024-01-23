Германия в долгосрочной перспективе не сможет поддерживать военные возможности Украины в одиночку.

Об этом, как сообщает Би-Би-Си, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

"Не может быть так, что Германия делает для помощи Украине больше, чтобы другие могли делать меньше", — заявил Линднер на мероприятии Германской ассоциации восточного бизнеса.

Германия в последние месяцы действительно нарастила военные поставки Украине, что стало заметно на фоне исчерпания бюджета США на эти цели.

По данным Кильского института мировой экономики за декабрь, Германия занимает второе место после США как по общему объему помощи Украине, так и по объему военной помощи. Правда, политики в некоторых странах, например, во Франции, ставят под сомнение точность этих данных.

Напомним, неделю назад Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Всего в 2024 году Германия передаст Украине военной помощи на сумму более 7 миллиардов евро.

Тем временем в Белом доме допустили отказ Запада от помощи Украине, если Конгресс США не выделит деньги Киеву.