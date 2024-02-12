Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. В частности, он хочет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Неназванные источники издания рассказали, что Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин в рамках этой поездки.

"Ожидается, что украинский лидер примет участие в ежегодной конференции в Мюнхене, которая пройдет с четверга по воскресенье (с 15 по 18 февраля - Ред.)", - приводит Bloomberg слова собеседников.

Один из источников отметил, что в ходе визитов президент, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

При этом, по информации Bloomberg, обсуждаются также встречи в Лондоне, хотя команда Зеленского сосредоточена на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности.

Напомним, в своем вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал о совещании по вопросу подготовки к Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее немецкие СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля в Германии.

Там может состояться подписание соглашения о "гарантиях безопасности" между Германией и Украиной.