Заместитель командира 3 штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что по состоянию 13 часов 17 февраля операция по выводу войск из Авдеевки все ещё продолжается.

Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

"Выход из Авдеевки - это было правильное и логичное решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои", - заявил Жорин.

Украинский военный паблик DeepState подтверждает захват россиянами Авдеевского коксохимзавода и "9 квартала".

Таким образом, судя по карте, которую публикует ресурс, практически вся Авдеевка уже перешла под контроль РФ. Новая линия фронта проходит к востоку от Ласточкино.

Ранее россияне опубликовали видео около Авдеевской горадминистрации и горсовета.

Оно находится около района многоэтажек "9 квартал" и уже переходит под контроль РФ.

Также российские телеграм-каналы публикуют видео установки российского флага, как утверждается, над одним из зданий Авдеевского коксохимзавода.

Ранее Тарнавский заявил, что при отходе из Авдеевке часть украинских военных попала в плен. Украина уже обратилась к международным организациям с просьбой обеспечить соблюдение норм гуманитарного права в отношении украинских пленных.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.