Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы, которые документируют войну, задаются вопросом, вокруг какого следующего после Авдеевки украинского города россияне попробуют продавить оборону ВСУ.

Об этом они сообщают в своём Instagram.

"Так что следующая "фортеця" - Покровск? Или сразу Константиновка?", - пишут Либеровы, критикуя командование ВСУ из-за отсутствия второй линии обороны в Авдеевке.

"Где вторая линия обороны? Если использовать карту дипстейт, "клешни" вокруг города начали формироваться почти год назад. Это точно не было сюрпризом. Так где вторая линия обороны?" - задаются вопросом Либеровы.

"Пока военные ждали вооружения для запорожского контрнаступления, враг миновал поля, бетонировал окопы, строил целые подземные города… Почему мы не делали то же в Авдеевке? Тем более что глухая оборона, целью которой истощение сил противника - это как бы наша официальная стратегия. На фото вы видите, как выглядит эта оборона, и чьи силы она на самом деле истощает", - пишут Либеровы.

Напомним, главком Сырский объявил о выходе ВСУ из Авдеевки, он добавил, что "жизнь военнослужащих – самая высокая ценность". Также выход из Авдеевки подтвердила и 3-ОШБ.