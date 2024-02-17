Сегодня появилось много сообщений о наступлении РФ на Запорожском направлении.

Писать об этом стали российские телеграм-каналы. Также публикуются видеозаписи с заревом якобы от ведущихся обстрелов.

Сперва заявлялось об атаках, прошедших в районе сёл Работино и Вербового, после сообщили о проведении артподготовки гораздо западнее - под Каменским.

Утверждается, что в движение пришёл весь фронт от Гуляйполя до Васильевки.

Ни один украинский источник этой информации не комментировал. Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке заявил об отражении четырёх российских атак на Ореховском участке.

Ранее в ВСУ сообщали, что российские войска не представляют угрозы для Запорожья.

"Я подчеркиваю, что на Запорожском направлении обстановка остается стабильной. <...> Запорожское направление начинается от границы с Донецкой областью и аж до Днепропетровской, там российский контингент размазан по всей линии фронта и совсем нет такой угрозы (как в Авдеевке - Ред.)", - заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Перед этим в ВСУ сообщили, что Россия готовит новое масштабное наступление у Работино.

"Группировка, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении за последние несколько дней или недель, своими размерами превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что россияне туда вышли не на прогулку", - говорил Лиховий накануне.