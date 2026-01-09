Соединённые Штаты достигли соглашения с Украиной "почти по всем аспектам" мирного плана и теперь хотят получить ответ Путина по этому предложению.

Об этом сообщает источник издания Axios по итогам встречи Уиткоффа и Кушнера со спецпредставителем Путина Дмитриевым.

Издание напоминает, что встреча с посланником Путина состоялась после двухдневных переговоров Уиткоффа и Кушнера с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками.

Специальный представитель Кремля Дмитриев вчера в Париже провел переговоры в посольстве США, сообщила французская Le Monde.

В Париже в эти дни проходили переговоры США, Украины и "коалиции решительных". На них обсуждались территориальные вопросы (РФ и, по данным СМИ, США требуют от Киева вывести войска из Донецкой области), а также гарантии безопасности Украины.

Со стороны США в переговорах участвовали спецпосланник президента США Уиткофф, зять президента Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум. Судя по всему, Дмитриев провел переговоры с кем-то из них.

"Эти переговоры были сосредоточены на двух основных точках преткновения: гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки со стороны Украины в восточном регионе Донбасса", - пишет Axios.

Ранее мы предполагали, что пауза с ответом Путина на захват российского танкеры и прочим действиям США в последние дни объясняется ожиданием реакции Трампа относительно переговоров в Украине, исходя из которой Кремль далее и будет строить свою политику.

Если верить информации Axios, позиция Трампа Кремлю через Дмитриева уже передана.