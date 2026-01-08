Специальный представитель Кремля Кирилл Дмитриев накануне в Париже провел переговоры в посольстве США.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По информации издания, российского главу видели на улице Фобур-Сент-Оноре, где находятся Елисейский дворец и Посольство США.

При этом в Елисейском дворце опровергли визит Дмитриева. Предполагается, что Дмитриева могли принять не во французском, а в американском посольстве по соседству.

Напомним, что в Париже в эти дни проходили переговоры США, Украины и "коалиции решительных".

На них обсуждались территориальные вопросы (РФ и, по данным СМИ, США требуют от Киева вывести войска из Донецкой области), а также гарантии безопасности Украины.

Со стороны США в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум. Судя по всему, Дмитриев провел переговоры с кем-то из них.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация и представители США обсуждают в Париже "самые сложные вопросы из базовой рамки по окончанию войны", а именно контроль над Запорожской АЭС и территориями.