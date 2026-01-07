Украинская и американская делегации продолжат переговоры в Париже сегодня, 7 января.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам своей встречи с представителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

К чему стороны пришли на этой встрече, Зеленский не уточнил.

По словам президента, сегодня Украина, США и Европа продолжат работу над гарантиями безопасности и "базовой рамкой завершения войны".

Зеленский добавил, что в украинскую делегацию войдут руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый замглавы ОП Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник Банковой Александр Бевз.

Напомним, Киев и Европа, по данным СМИ, призывают США согласиться на введение западного контингента в Украину, против чего выступала Россия.

Смысл этой стратегии мы разбирали в отдельном материале.

