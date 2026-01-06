В Париже состоялся саммит "коалиции желающих", Украины и США, где обсуждались гарантии безопасности для Киева.

По итогам саммита европейские лидеры сделали ряд заявлений.

В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что предельная численность ВСУ после завершения войны будет не 800 тысяч, как настаивал Киев, а 700 тысяч.

По его словам, западные партнеры обязались обеспечить поддержку украинской армии.

Также президент Франции добавил, что намерен установить контакт с российским лидером Владимиром Путиным "как можно скорее".

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина стоит на пороге энергетического и гуманитарного кризиса.

В связи с этим, по его словам, союзники Украины "усиливают свои усилия для завершения войны".

В то же время Мерц сказал, что для достижения мира в Украине потребуются компромиссы.

"Нам, безусловно, придется пойти на компромиссы, чтобы добиться мира в Украине. Мы сделаем все возможное, с упорством, реализмом и дальновидностью, чтобы добиться наилучшего возможного результата: стабильного прекращения огня, надежных гарантий безопасности и мира в Европе, который тесно свяжет Украину и европейцев, и который мы будем строить вместе", – приводит слова немецкого канцлера газета Le Monde.

Также Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины оставались в стране и проходили службу, связав это с вопросом безопасности.

По мнению Мерца, Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не уезжали в Германию, Польшу или Францию.

С заявлением выступил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он сообщил, что Британия и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники на украинской территории.

Напомним, по итогам саммита в Париже Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о планах размещения иностранных войск в Украине после войны.

Также зять президента США Джаред Кушнер в Париже заявил о решении почти всех вопросов по гарантиям безопасности для Украины.

Подробнее о гарантиях безопасности и как они влияют на переговоры о завершении войны в Украине мы писали в отдельном материале.