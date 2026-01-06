В то время как западные СМИ массово публиковали статьи о том, что санкционированное президентом США Дональдом Трампом похищение Николаса Мадуро оправдывает российское вторжение в Украину, так как открыто нарушает международное право, реакция Владимира Зеленского на эти события была совсем иной.

"Ну что я могу сказать... Если с диктаторами можно обращаться вот так, то США знают, что им делать дальше", - заявил он, очевидно, намекая на то, что теперь американцы должны похитить президента РФ Владимира Путина.

Хотя многие и восприняли эти слова как шутку, судя по всему, Киев действительно хочет использовать операцию в Венесуэле (а точнее, эйфорию в Вашингтоне после её успеха) для того, чтобы при помощи "ястребов"-республиканцев вроде госсекретаря Марка Рубио, главы ЦРУ Джона Рэдклиффа и сенатора Линдси Грэма склонить Трампа к ужесточению позиции в отношении России на переговорах о мирном плане, а также к усилению давления на Кремль.

Как пишут западные СМИ, после похищения Мадуро позиции "ястребов" в окружении Трампа резко укрепились. А они всегда выступали против линии Стивена Уиткоффа в переговорах с РФ, которая подразумевала широкие шаги США навстречу требованиям Москвы.

Поэтому украинские власти сейчас и пытаются воспользоваться моментом, чтобы переключить Трампа с миротворческой программы Уиткоффа на ястребиную линию Рубио-Рэдклиффа. Отправной точкой для реализации этого плана будет анонсированное польским премьером Дональдом Туском подписание неких документов о гарантиях безопасности для Украины после прекращения огня. По данным медиа, помимо прочего они будут содержать размещение иностранных войск в стране, включая даже американские.

Напомним, против этого категорически выступает Москва. И в первоначальной версии мирного плана США, составленного на основе достигнутых на Аляске договоренностей Трампа с Путиным, значился прямой запрет на размещение иностранных войск в Украине. Однако с самого начала Киев и европейцы настаивали на том, чтобы этот пункт исключили и в страну ввели войска НАТО. Перед Новым годом появилось сразу несколько публикаций в западных СМИ, которые со ссылкой на источники утверждали, что Трамп согласился на размещение войск и даже готов дать им американскую поддержку с воздуха в случае необходимости. Но официально это не подтверждалось.

Судя по всему, документ о гарантиях безопасности, который сегодня согласовывают на встрече "коалиции желающих" в Париже, есть пункт об иностранных войсках. И в ближайшей время этот документ представят американцам для утверждения. Очевидно, Киев, европейцы и "ястребы"-республиканцы будут убеждать Трампа подписать его. Способов для этого могут найти много: например, манипулировать аргументами о том, что после триумфа в Каракасе не стоит бояться Путина, ссылаться на необходимость присутствия войск для защиты американских инвестиций после войны и т.д.



Если Трамп подтвердит гарантии безопасности вместе с нормой о присутствии иностранных войск и в таком виде документ представят Москве в качестве консолидированной позиции Запада и Украины, а также если Москва откажется согласовывать документ, то Киев, европейцы и "ястребы" смогут приступить к другим пунктам своего стратегии. Они обвинят РФ в срыве мирных усилий Трампа и призовут американского президента к максимально жестким действиям против Путина: расширению санкций, предоставлению Киеву "Томагавков", увеличению поставок оружия, захвату судов теневого флота РФ и даже, возможно, похищению или убийству главы Кремля. Также они могут побудить Трампа вернуться к требованию вывести российские войска на границы 1991 года или иным образом резко ужесточить переговорную позицию.

Правда, подобные призывы звучали и раньше, однако их игнорировали ещё при Джо Байдене. В Украине это часто расценивали как трусость, слабость и соплежуйство. Хотя логика такого подхода, если смотреть с точки зрения американцев, вполне рациональна: США не хотят оказаться в ситуации, когда они настолько втянутся в войну или своими действиями создадут настолько большие проблемы для РФ, что в какой-то момент Кремль им выдвинет ультиматум о полном прекращении поддержки Украины под угрозой ядерной войны. В таком случае Вашингтону пришлось бы отступить иди рисковать войной с Россией на взаимное уничтожение. Да и одним из главных аргументов Трампа в пользу скорейшего завершения войны в Украине всегда было недопущение третьей мировой.



Однако в Киеве могут надеяться, что после успеха похищения Мадуро Трамп и американцы, почувствовав себя снова всемогущими, на кураже, могут рискнуть перейти те линии в отношениях с РФ, которые раньше пересекать опасались. Правда, в окружении Трампа немало лиц, которые наверняка постараются удержать его от подобных шагов. Кроме того, ужесточение давления на РФ не гарантирует скорого завершения войны, поскольку если эти меры и начнут критически влиять на ситуацию в России, то далеко не сразу. Скорее всего, до выборов в конгресс в ноябре это влияние не скажется, а значит, и война не завершится. Хотя Трампу нужно, чтобы до ноября боевые действия уже прекратились.

Но, как мы уже писали, после событий в Венесуэле действительно не исключено, что позиция США в отношении РФ в той или иной степени ужесточится, Трамп отойдет от той линии, о которой он говорил в Анкоридже с Путиным, вероятность эскалации возрастет, а процесс мирных переговоров станет ещё более проблемным.



Но повторимся: многое будет зависеть от решения Трампа насчет гарантий безопасности. Оно может определить направление развития событий.