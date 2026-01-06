Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос, какая разница между полномасштабным вторжением России в Украину и военной операцией США против Венесуэлы.

Вопрос политику задала журналистка ВВС.

"Вы неоднократно и недвусмысленно заявляли, что нападение Владимира Путина на суверенную Украину было неправильным. А как насчёт нападения президента Трампа на суверенную Венесуэлу?" - спросила журналистка.

Премьер не ответил на вопрос, сославшись на незнание всех деталей происходящего в Латинской Америке.

"В настоящий момент ситуация быстро меняется. Есть ещё многое, чего мы не знаем", - сказал Стармер.

Он заявил, что поддерживает международное право, но хотел бы узнать все детали, прежде чем "принимать решения о последствиях".

"Я хочу сначала собрать все факты, а на данный момент у нас просто нет полной картины. Великобритания не участвовала в этой операции. Мне нужно поговорить с президентом Трампом, мне нужно поговорить с нашими союзниками. Я не уклоняюсь от этого — я на протяжении всей жизни выступал за международное право и за соблюдение международного права, но я хочу убедиться, что располагаю всеми фактами. Сейчас у нас их нет, и нам нужно получить их, прежде чем принимать решение о последствиях в связи с предпринятыми действиями", - заявил британский премьер.

Напомним, на вчерашнем Совете Безопасности ООН в поддержку США открыто выступили только Великобритания и Израиль.

Между тем в Нью-Йорке начался судебный процесс над Николасом Мадуро, который назвал себя военнопленным и отверг обвинения по делу о наркотерроризме.