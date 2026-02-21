В субботу, 21 февраля, в Украине идет 1459-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 21 февраля

11:35 В Киеве и западных областях фиксируют ухудшение погоды.

В ряде районов качество воздуха упало до опасных отметок в 154-156 баллов.

В других районах качество держится в желто-оранжевой зоне, "вредный для чувствительных групп".

9:58 Разрушенный дом в Одессе после ночного прилёта.

9:10 Утренняя мобилизация в одном из дворов Харькова. Мужчину посадили в бус и увезли.

9:08 Еще видео последствий ночных прилетов по Одессе.

8:13 В Одесской области в результате атак повреждены объекты энергетики, а также гражданской инфраструктуры, сообщают власти.

В Одессе частично разрушен лицей, также повреждены склады энергетической компании.

Также есть разрушения и пожары в жилых домах. Пострадали два человека.