В субботу, 21 февраля, в Украине идет 1459-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 21 февраля
11:35 В Киеве и западных областях фиксируют ухудшение погоды.
В ряде районов качество воздуха упало до опасных отметок в 154-156 баллов.
В других районах качество держится в желто-оранжевой зоне, "вредный для чувствительных групп".
9:58 Разрушенный дом в Одессе после ночного прилёта.
9:10 Утренняя мобилизация в одном из дворов Харькова. Мужчину посадили в бус и увезли.
9:08 Еще видео последствий ночных прилетов по Одессе.
8:13 В Одесской области в результате атак повреждены объекты энергетики, а также гражданской инфраструктуры, сообщают власти.
В Одессе частично разрушен лицей, также повреждены склады энергетической компании.
Также есть разрушения и пожары в жилых домах. Пострадали два человека.