На фронте погиб многократный чемпион Украины и победитель Кубков мира по кикбоксингу Дмитрий Русецкий.

Об этом сообщила президент Федерации кикбоксинга Украины Ольга Павленко в Instagram.

Спортсмен погиб 15 февраля около Писаревки Сумской области во время боевого задания.

Русецкий был мастером спорта международного класса по кикбоксингу WAKO и занимался тренерской деятельностью.



Напомним, в прошлом году на войне с РФ погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк.

Также на фронте погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который был одним из самых сильных людей Украины.

