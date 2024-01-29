На войне с РФ погиб футболист Сергей Рожок. Ему было 38 лет.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своей странице в Фейсбуке.

После российского вторжения Рожок вступил в ряды ВСУ. Он погиб 24 января.

Всю профессиональную карьеру Сергей Рожок провел в украинских и белорусских клубах. Свой футбольный путь спортсмен начинал в академии "Динамо", после чего поиграл за "Таврию", "Закарпатье", "Оболонь" и ряд других украинских клубов. В Беларуси выступал за "Минск", "Витебск", "Гомель" и другие клубы.

С 2019 года Сергей Рожок играл на любительском уровне. Его последним клубом был "Штурм" из Киевской области.

Напомним, осенью прошлого года в боях за Украину погиб известный активист и ультрас "Динамо" Сергей Павличенко. После российского вторжения Павличенко воевал в полку спецназначения "Герц". Он погиб в районе села Вербовое Запорожской области.

А весной под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека, который служил в спецподразделении Главного управления разведки Министерства обороны. Ему было 40 лет.

Война в Украине идет уже 705-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 января 2024 года в обновляемом онлайне.