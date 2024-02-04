На фронте погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Ему было 32 года.

Об этом сообщил глава Ассоциации спортивной борьбы Вадим Кисиль на своей странице в Фейсбуке.

"Александр был одним из самых сильных людей Украины. Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми. В 2020 году Александр Белоконь получил мастера спорта по богатырским играм", - сообщил Кисиль.

Спортсмен был мобилизован в марте 2023 года.

Напомним, недавно на фронте погиб украинский футболист Сергей Рожок, начинавший карьеру в академии "Динамо". Ему было 38 лет.

А в прошлом году стало известно, что в боях за Бахмут погиб украинский чемпион по пауэрлифтингу Андрей Дмитриев. Спортсмен не раз становился чемпионом Украины и выступал на международных соревнованиях. Был мастером спорта по стронгмену и пауэрлифтингу.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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