Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим ближайшими советниками готовиться воевать ещё три года.

Об этом в подкасте на Spotify заявил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский.

По данным Панчевского, разговор, который шокировал окружение президента, состоялся в прошлый четверг.

"Он сказал это прямо. Все были в шоке. Никто, конечно, не хочет ещё три года войны. До этого момента они по сути работали над планом объявить выборы и референдум поздней весной или в начале лета, чтобы вынести на голосование возможное соглашение, каким бы оно ни было, и посмотреть, примут ли его избиратели. И вдруг Зеленский делает внутренний разворот на 180 градусов и говорит: всё это ерунда, мы должны готовиться к долгой войне. Это делает меня ещё более скептичным, потому что создаётся ощущение, что он по каким-то причинам уже не настроен по-настоящему на переговоры. Я не знаю, в чём причина. Я знаю трёх его ближайших советников, они сами этого не знали или, если знали, не сказали мне, почему он изменил позицию", - сказал Панчевский.

По его мнению, Зеленский счёл неудовлетворительным текущее предложение президента США Дональда Трампа о завершении войны, поэтому решил воевать дальше.

Через три года как раз завершится каденция Трампа.

На Банковой уже отреагировали на слова Панчевского. Советник президента Дмитрий Литвин назвал фейком раскрытую им информацию. Литвин утверждает, что не было ни таких разговоров с советниками, о которых рассказал журналист WSJ, ни негативной оценки переговоров.

Напомним, недавно в статье The Atlantic говорилось, что некоторые советники президента склонны к территориальному компромиссу, то есть к выводу войск из Донбасса ради завершения войны. Но сам Зеленский против этого.