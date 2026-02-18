На переговорах в Женеве между Украиной, США и Россией был достигнут существенный прогресс со стороны Киева и Москвы.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент и его команда вложили колоссальное количество времени и усилий в попытку завершить эту войну, которая находится очень далеко от Соединённых Штатов Америки. Но, тем не менее, это президент мира. И поэтому он посвятил огромные ресурсы тому, чтобы положить этой войне конец. Буквально вчера состоялся очередной раунд трёхсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу над мирным соглашением. Так что в будущем состоится ещё один раунд переговоров", – сказала Ливитт.

"Но, думаю, президент рассматривает всю эту ситуацию как крайне несправедливую – не только по отношению к россиянам и украинцам, которые потеряли жизни, но и по отношению к американскому народу и американским налогоплательщикам, которые ранее оплачивали военные усилия в этой войне, пока президент Трамп не положил этому конец. И я бы хотела напомнить всем во всём мире, что Соединённые Штаты по-прежнему продают оружие НАТО, которое затем направляется Украине для защиты её свободы и её границ", – добавила она.

Напомним, сегодня в Женеве закончились переговоры между делегациями Украины, США и России, которые длились два дня.

По итогам вчерашней встречи СМИ утверждали, что переговоры зашли в тупик.

А спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, наоборот, заявил о "значительном прогрессе" в Женеве.