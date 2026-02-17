В Женеве на мирных переговорах сегодня обсуждали "практические вопросы".

Об этом заявил глава украинской делегации Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

"В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров. После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодняшний день и политический, и военный блоки завершили работу. Благодарим американских партнеров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе", - пишет секретарь СНБО.

При этом он отметил, что о конечных результатах сегодняшних переговоров сможет доложить резидент Владимир Зеленский.

"О результатах первого дня переговоров в Женеве будет доклад президенту Украины. Завтра с утра политическая и военная группы продолжат работу", – написал он.

В Reuters со ссылкой на источник сообщили, что переговоры об Украине в Женеве завершились спустя более четырех часов.

При этом российские СМИ со ссылкой на итальянские источники сегодня писали, что представители Италии, Германии, Франции и Британии присутствовали в Женеве и должны были встретиться с украинцами и американцами после их переговоров с РФ.

"Переговоры были напряженными", - первый комментарий источника российского информагенства ТАСС по итогам сегодняшней трехсторонней встречи в Женеве.

Также он сказал, что в Женеве сегодня велись и двусторонние переговоры РФ и США.

Украинские СМИ подтвердили, что представители европейских стран присоединились к переговорам в Женеве по просьбе Зеленского.

Отмечается, что украинская делегация рассчитывает провести встречу с участием европейцев, но без РФ. США также пока не дали согласия на участие в ней.

Вчера западные СМИ писали, что ЕС пытается присоединиться к переговорам, однако США и РФ выступают против этого.

Западные же СМИ пишут, что глава Офиса президента Кирилл Буданов, ставший фактически новым главой украинской делегации на переговорах, выступает за быстрое заключение мирного соглашения с РФ при посредничестве США.

Недавно в статье The Atlantic также говорилось, что некоторые советники президента склонны к территориальному компромиссу (то есть к выводу войск из Донбасса) ради завершения войны. Но сам Владимир Зеленский против этого.