На предстоящих трехсторонних переговорах с США и РФ в Женеве Украина хочет предложить новое энергетическое перемирие.

Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров в ходе совместной с президентом Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, публично говорить об этом еще рано.

"Мы будем поднимать этот вопрос. Но мы не можем говорить об этом публично", - заявил Умеров.

В свою очередь Зеленский отметил, что Украина продолжает переговоры с партнерами по усилению поддержки и продвижения мирных договоренностей.

"Пока не будем говорить публично относительно энергетического перемирия", – подчеркнул глава государства.

