В России снова заявили о том, что над Украиной существует внешнее влияние и управление со стороны ООН.

Об этом напомнил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, такую идею выдвинул президент РФ Владимир Путин в марте 2025 года, и сейчас она "является одним из возможных вариантов".

"Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления. Такой шаг позволит провести в Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем межгосударственном сотрудничестве", - сообщил Галузин.

При этом он отметил, что об этом могут договориться Украина и Россия напрямую или через посредников.

Многие телеграм-каналы также процитировали заявление Галузина, который в интервью ТАСС сказал, что Россия может остановить удары по Украине в день выборов, если они будут объявлены.

Однако при этом упустили вторую часть его заявления, в которой замминистра сказал, что для проведения выборов в Украине нужно ввести "внешнее управление" под эгидой ООН.

Другими словами, исходя из того, что сказал Галузин, в Москве видят следующую схему проведения выборов: сначала вводится "внешнее управление", затем проводятся выборы, в день которых Россия готова прекратить обстрелы (то есть, исходя из этого, боевые действия в период предвыборной кампании и сразу после нее прекращаться не будут).

Понятно, что от этого наверняка откажутся украинские власти. Да и сам Трамп в марте прошлого года критиковал идею внешнего управления, после того, как ее высказал Путин.

Ранее мы писали о том, что Кремль предлагал обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и некоторых стран, чтобы провести там выборы.

О том, возможны ли в Украине выборы мы писали в отдельном материале.