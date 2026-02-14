Статья известного журналиста Саймона Шустера, который написал о расколе в украинском руководстве по поводу вывода войск из Донецкой области, является, потенциально, одной из самых важных новостей о переговорном процессе.

Напомним, Шустер написал, что "двое советников" президента Владимира Зеленского допускают "самую тяжёлую уступку - отказ от контроля над частью территорий Донецкой области".

Имена этих советников Шустер прямо не называет, но отмечает, что новый глава Офиса президента Кирилл Буданов более склонен к компромиссам о территориальном вопросе, чем прежняя команда (надо полагать - Андрей Ермак).

Также, как мы уже писали, в политкругах ходят слухи, что за компромиссы выступает и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (хотя, близкие к нему люди это отрицают).

Шустер пишет, что часть окружения Зеленского тревожится: если войну не удастся завершить этой весной, Украине придется пережить еще годы боевых действий.

Однако, Зеленский, в комментарии Шустеру, прямо высказался против территориальных компромиссов. Он выступил за продолжение войны, если мирный договор будет, с его точки зрения, "плохим".

Впрочем, эта позиция президента Украины не является новостью. Новость в том, что, если верить Шустеру, часть его ближайшего окружения с ним в этом вопросе не согласна.

И это делает не нулевой вероятность того, что изменится позиция Киева о самом спорном вопросе (вывод войск из Донбасса), решение которого и тормозит договоренности о завершении войны.

Однако, это возможно только в случае серьёзного давления американского главы Дональда Трампа на Зеленского.

Президент США вчера фактически прямо дал понять, что сейчас мяч на стороне украинских властей, призвав Зеленского пойти на сделку иначе он "потеряет прекрасный шанс на мир".

Впрочем, такой призыв сам по себе вряд ли поменяет позицию президента Украины. Судя по сигналам с Банковой он совсем не воспринимает ситуацию продолжения войны как катастрофу: европейцы выделяют деньги, США продолжают поставки оплачиваемого Европой оружия, а также развединформации, фронт не рушится, в энергетике тяжелая ситуация, но весна близко.

Поэтому тезис "если сейчас не заключить мир, то война затянется надолго" для Зеленского не является аргументом идти на уступки по Донбассу.

Другой была бы ситуация, если бы Трамп предпринял практические меры давления. Например - прекратил бы поставки развединформации и оружия (даже за деньги).

В таком случае, вместе с позицией части окружения Зеленского, это могло бы побудить Киев изменить подход к территориальному вопросу.

Но пока никаких признаков того, что Вашингтон готов пойти на это нет. Наоборот - в последние дни представители и НАТО, и США, постоянно подчеркивают, что поставки оружия продолжатся.

Более того, по ряду вопросов американцы сейчас идут на существенные уступки Киеву, облегчая ему задачу получения финансирования.

Например, по условиям МВФ (определяющее влияние на позицию которого оказывают Штаты).

Как заявила сегодня премьер-министр Юлия Свириденко, Фонд снял требование по повышению налогов для открытия новой кредитной программы.

Не сказать, что данное условие для украинских властей было трудновыполнимым - для этого нужно было лишь найти 226 голосов в Верховной Раде, что обычно у Банковой по важным вопросам получается.

Однако, из-за негатива в обществе, проталкивание этой темы создавало для Зеленского и его правительства определенный политический дискомфорт. Поэтому они давно просили МВФ это требование снять (а точнее - перенести на будущее).

И Фонд (считай - американцы) решил пойти навстречу.

То есть в целом ситуация по переговорам остается пока в тупиковой ситуации - американцы убеждают Зеленского пойти на уступки. Но Зеленский не видит ни одной причины, по которой ему на это нужно соглашаться.