Владимир Зеленский спрогнозировал, что война в Украине может закончиться через несколько месяцев, если переговоры будут идти успешно. Также он сообщил, что следующий их раунд может состояться в США в следующий вторник или среду, "если россияне согласятся".

Об этом президент Украины сказал заявил в интервью агентству Bloomberg.

При этом Зеленский отметил, что на переговорах вопрос Донбасса по-прежнему не решен. Лично он хочет, чтобы регион контролировал Киев.

"Ни россияне, ни мы не заинтересованы в создании свободной экономической зоны как буфера на востоке Донбасса. У нас разные взгляды на это. В обсуждениях того, кто будет контролировать эту буферную зону, США должны уточнить свою позицию. Если это наша территория - а это наша территория, - то страна, чья это территория, должна ею управлять", - сказал Зеленский.

Он отметил, что администрация Дональда Трампа хочет подписать все документы о завершении войны одновременно. Однако Украине еще нужно будет одобрить мирное соглашение в Верховной Раде или на референдуме. А перемирие потребует контроля и мониторинга со стороны США.

На днях глава МИД Андрей Сибига говорил, что Киев расценивает юридически ничтожным вероятное признание Вашингтоном российской принадлежности оккупированных Крыма и Донбасса.

Между тем в Москве сегодня заявили, что так и не получили проект мирного плана для Украины из 20 пунктов.