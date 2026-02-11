Россия не получила проект мирного плана для Украины, включающий 20 пунктов, - ни по официальным, ни по неофициальным каналам.

Об этом в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот документ уже несколько раз перелопатили. Сейчас они размахивают неким документом из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ", - сказал российский министр.

Он добавил, что Москва опирается на договоренности Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, а последующие версии соглашения считает "попытками изнасилования американской инициативы" со стороны Владимира Зеленского и Европы.

"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения, и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании", - заявил Лавров.

Напомним, по данным СМИ, на Аляске Трамп и Путин договорились о завершении войны после вывода ВСУ из Донбасса, против чего публично выступает Киев. Лавров уже говорил, что в Анкоридже глава Кремля согласился на компромиссные мирные предложения США, однако после этого Европа и президент Украины попытались их изменить.

За последние дни Россия неоднократно давала понять, что недовольна ходом выполнения договоренностей на Аляске.