На встрече главы Белого дома Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Анкоридже Москва согласилась на компромиссные мирные предложения США, однако после этого Европа и президент Украины Владимир Зеленский попытались их изменить.

Так утверждает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, согласие Москвы на компромисс стало "непростым шагом".

"Мы сказали, что это был непростой для нас ход, но мы готовы на предложения США с учетом элементов компромисса. Мы, по сути, приняли их предложения", – заявил Лавров, добавив, что они были одобрены Путиным.

После этого, сказал министр, "Европа тут же бросилась в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским и стала переделывать инициативу Соединенных Штатов".

Напомним, согласно сообщениям РФ и ряда СМИ, договоренности в Анкоридже включали в себя вывод украинских войск из Донбасса и остановку боев по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

То есть Лавров заявляет, что эту схему предложил не Кремль, а Вашингтон, и Путин на нее согласился.

Между тем недавно Зеленский снова повторил, что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст свою территорию России.

А сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными темами в переговорах.