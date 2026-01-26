Рассчитывать на существенный прогресс в трехсторонних контактах переговорных групп из Украины, США и РФ было бы ошибочно. Впереди предстоит много работы.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа", - сказал спикер Кремля.

Он подчеркнул, что территориальный вопрос, который является частью "формулы Анкориджа", для Москвы имеет принципиальное значение.

"Наши переговорщики наши интересы продолжают отстаивать", – отметил Песков.

Он добавил, что на переговорах об Украине вряд ли возможны проявления дружелюбия, но если они идут, то следует чего-то пытаться достичь. Хотя позавчера издание Axios написало, что на совместном обеде участники переговоров выглядели "почти как друзья".

Кроме того, Песков сообщил, что продолжение трехсторонних контактов намечено на следующую неделю, однако точной даты встречи пока нет.

Ранее СМИ писали, что встреча состоится 1 февраля, то есть уже в воскресенье. Некоторые издания более обтекаемо сообщали, что трехсторонние переговоры могут быть продолжены в ближайшие дни.