США и Украина на переговорах в ОАЭ обсуждали размещение войск из нейтральных стран на Донбассе.

Об этом сообщает The New York Times.

"Американские и украинские переговорщики обсуждали размещение нейтральных сил в качестве миротворцев в части Донецкой области или создание демилитаризованной зоны", - пишет издание.

Оно также напоминает позицию РФ, которая против размещения любых войск НАТО в Украине.

Также, по данным издания, Россия продолжает настаивать на выводе войск из Донецкой области.

"Россия отвергла любое урегулирование территориальных вопросов, которое отклоняется от того, что российские официальные лица охарактеризовали как соглашение, достигнутое между Трампом и Путиным на саммите на Аляске прошлым летом, согласно которому Украина должна была уступить ещё незахваченные территории в регионе. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отказался сообщить подробности о переговорах, но сказал, что российская делегация прилагает все усилия для обеспечения того, чтобы соглашение соответствовало договоренностям, достигнутым на Аляске между господином Трампом и господином Путиным", - пишет NYT.

Напомним, Politico пишет, что одним из главных камней преткновения на переговорах в Абу-Даби стали западные гарантии безопасности для Украины "в любом послевоенном сценарии".

Также, по данным СМИ, на переговорах Россия настаивала на выводе ВСУ из Донбасса, но украинская делегация с этим не согласилась.

"Страна" разбиралась, может ли быть найден компромисс на переговорах о мире.