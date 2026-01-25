Испания вносит коррективы в свое миграционное законодательство, тем самым упрощая переезд в том числе россиянам и украинцам.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на новые правила для въезда.

По ним, теперь можно заключать контракт с испанской фирмой в стране своего проживания и переехать в Испанию.

Такой вариант открыт для украинцев, но россияне могут получить специальную визу на один год, за который они должны будут найти работу непосредственно в Испании.

"Согласно новым правилам, самый простой способ для иностранца найти работу в Испании - это заключить контракт с испанской фирмой в стране своего проживания, рассказала в беседе с DW специализирующаяся на вопросах миграции адвокат Анхела Гарсия. По ее словам, испанский предприниматель оформляет заявку на нужного ему специалиста из той или иной страны, после чего претенденты, отвечающие требованиям работодателя, могут рассчитывать на рабочий контракт еще до переезда в Испанию", - пишет издание.

Кроме того, те кто находятся в Испании нелегально, имеют шанс получить вид на жительство если находится на территории страны не менее двух лет, работает и имеет доход не менее 600 евро.

По данным Анхелы Гарсии, сейчас в Испании востребованы работы связанные с информатикой, гостиничным и медицинским обслуживанием, а также со строительством.

Отметим, что сейчас большинство украинцев проживают в Испании, имея статус временного убежища, который дает право, в том числе, и на работу.

Однако срок его действия истекает в марте 2027 года и не факт, что его продлят далее. А потому упрощение правил трудовой миграции может быть после этой даты пригодиться и украинцам.

