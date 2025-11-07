Европейский Союз прекращает выдавать гражданам России шенгенские мультивизы. При каждой поездке в Европу от россиян будут требовать отдельного разрешения и прохождения усиленных проверок. Правило распространяется как на страны ЕС, так и на государства Шенгенского зоны, включая Швейцарию и Норвегию.

Об этом заявили в Еврокомиссии.

Отныне мультивизы будут доступны гражданам РФ только в исключительных случаях, таких как медицинская необходимость или наличие второго гражданства одной из стран ЕС. Многократные визы смогут получать и близкие родственники граждан Евросоюза, а также работники транспорта (водители грузовиков и автобусов, моряки, члены поездных бригад), правозащитники и журналисты. При этом срок их многократной визы ограничили 9 месяцами, если в предыдущие 2 года были получены и правильно использованы две визы.

"Укрепляя визовые правила, мы предпринимаем дополнительный и необходимый шаг для обеспечения безопасности Евросоюза и его граждан", - заявила исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в свою очередь связала нововведения с текущими вызовами.

"Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями посредством беспилотников и диверсиями на нашей территории. Мы обязаны защищать наших граждан. Теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила", — сообщила она.

Решение о мультишенгенах было принято в рамках 19-го пакета санкций, введенного Евросоюзом в отношении России в конце октября из-за вторжения России в Украину.

В начале ноября западные СМИ писали, что Евросоюз хочет прекратить выдачу большинству граждан РФ многократных туристических виз.

А в начале осени сообщалось, что Еврокомиссия обсуждает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам. Однако Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали решение ЕС ввести такие ограничения из-за угрозы туризму.