Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали решение Европейского Союза ограничить получение виз для граждан России.

Об этом сообщает греческое издание Pronews.

По данным издания, решение осложнить россиянам въезд в Евросоюз "имело бы катастрофические последствия для туризма в регионах", куда по-прежнему приезжают туристы из РФ, например, на Ионических островах. Pronews отмечает, что российские туристы тратят в среднем 1300 евро в день, что почти вдвое больше путешественников из других стран.

Издание прогнозирует, что в случае введения запрета наряду с туризмом окажется уничтожена и русская община в Греции, поскольку ее членам перестали бы выдавать долгосрочные визы. Кроме того, в таком случае Россия примет аналогичные меры в отношении греков, что приведёт к ещё большему падению экспорта.

Неделю назад мы писали, что Еврокомиссия обсуждает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз россиянам.

При этом Германия отдельно ужесточила критерии выдачи национальных и шенгенских виз гражданам РФ, а генконсульство Испании в Москве 13 сентября на неопределенный срок приостановило прием заявлений на визы.