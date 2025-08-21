Государственный департамент США проверяет более 55 миллионов граждан других стран с действующими американскими визами на предмет возможных нарушений миграционного законодательства.

Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает Associated Press.

Госдеп заявил агентству, что постоянно проверяет обладателей виз США на соответствие правилам. Например, ведомство изучает, не превышен ли срок нахождения по визе, не связан ли ее обладатель с преступностью или терроризмом. Если окажется, что иностранец нарушил миграционные требования, его визу аннулируют. Если он при этом находится в США, его вышлют из страны.

В Госдепе сообщили, что с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года аннулировали в два раза больше виз, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число обнуленных студенческих виз выросло в четыре раза.

На днях мы сообщали о депортации первых украинских беженцев-нелегалов из США.

А в июне стало известно, что Госдепартамент будет проверять социальные сети заявителей, которые хотят попасть в США по студенческой визе.