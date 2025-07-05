Французские полицейские начали протыкать резиновые лодки с нелегальными мигрантами, которые пытаются пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию.

Об этом сообщают британские СМИ.

В Сети появились кадры, как полиция бросается в воду за отплывающей лодкой, протыкает ее и вытаскивает ее на берег.

В Лондоне стражей порядка с французской стороны Ла-Манша регулярно критиковали за то, что они даже не заходят в воду и бездействуют, пока переполненные надувные лодки покидают побережье и уплывают к британским берегам.

По словам критиков, 500 миллионов фунтов британских налогоплательщиков, переданных Франции на борьбу с нелегальной миграцией, фактически превратили ее пляжи в "самое дорогое сито в мире".

При этом отмечается, что французы перехватывают рекордно малое число мигрантов — менее 40% от всех, кто пытается пересечь Ла-Манш. СМИ публиковали фотографии французских правоохранителей, спокойно стоящих на пляже и снимающих на телефоны очередную лодку, уходящую в море.

Однако теперь полиция Франции решила действовать. После критики в Сети начали распространять видеоролик с пограничниками, которые возвращают на берег проткнутую лодку с чернокожими людьми, а те вываливаются в воду.

Ранее западные СМИ писали, что по всей Европе ужесточают политику в отношении мигрантов. Лидеры разных политических направлений от правых до левых выступают за более решительные меры.

Также мы писали, что жители Нидерландов начали самостоятельно проверять машины на границе с Германией в поисках мигрантов.