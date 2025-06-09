Жители Нидерландов начали самостоятельно проверять машины на границе с Германией в поисках мигрантов.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Голландцы обвиняют полицию в бездействии и объясняют этим свою инициативу: "Поэтому мы просто сделаем это сами".

Более 10 мужчин в жилетах и с фонарями начали останавливать автомобили на границе с немецким городом Харен, по дороге к голландскому лагерю для беженцев в Тер-Апеле.

Комиссар по делам миграции Нидерландов в свою очередь осудил их действия и призвал не нарушать закон.

При этом лидер Партии свободы Герт Вилдерс, который недавно развалил коалицию, из-за чего осенью состоятся парламентские выборы, призвал жителей поступать аналогично по всей границе.

"Это должно произойти везде на границе. Если премьер-министр немедленно не задействует армию для контроля, мы должны сделать это сами", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подал в отставку после отказа принять жёсткие меры против мигрантов.

Между тем в Европе участились случаи массовой резни. Так, в конце мая на центральном вокзале Гамбурга женщина напала с ножом на прохожих. Как правило, полиция не сообщает национальность нападавших, но чаще всего это мигранты из стран Северной Африки и Ближнего Востока.