Суд в Нидерландах разрешил депортацию 1 700 беженцев из Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Такое решение принял Государственный совет в Гааге. Оно касается около 1700 граждан третьих стран, которые на 24 февраля 2022 года жили в Украине и бежали оттуда от войны. Многие из них - граждане Алжира, Турции и Пакистана, которые работали или учились в Украине.



Госсовет Нидерландов еще в 2024 году разрешил отозвать у них статус беженцев и временную госзащиту. Но тогда против этого были поданы судебные иски, решение также должен был утвердить Европейский суд в Люксембурге. Теперь этот вердикт окончательно утвержден.

Всего в Нидерландах сейчас находятся около 118 тысяч украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что глава фракции "Альтернативы для Германии" в Баварии призвала немедленно выслать украинских беженцев из ФРГ.

Также мы писали, что в Евросоюзе собрались пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах, чтобы упростить высылку просителей убежища.

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