Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что не планирует возвращать по ошибке высланного гражданина своей страны Килмара Абрего Гарсию в США.

Об этом президент Сальвадора сказал во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, передает газета The Washington Post.

"Как я могу вернуть его в США? Провезти контрабандой? Конечно, я не собираюсь этого делать", - заявил Букеле.

Он сделал эти комментарии на следующий день после того, как Министерство юстиции сообщило федеральному судье, что не требуется возвращать домой жителя Мэриленда, который был ошибочно депортирован в Сальвадор.

С тех пор, как Букеле заключил сделку с администрацией Трампа, он принял более 200 венесуэльцев, депортированных из США за последние месяцы, и разместил их в мегатюрьме своей страны, пишет WP.

Как известно, Килмар Армандо Абрего Гарсия - гражданин Сальвадора, который на законных основаниях проживал в Мэриленде, США. 15 марта 2025 года он был задержан Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) и незаконно депортирован в Сальвадор, где его посадили в тюрьму без суда и следствия. Администрация Трампа назвала это "административной ошибкой".

Ранее мы писали, что в январе в США началась крупнейшая в истории страны депортация нелегальных мигрантов. Сотни задержанных нелегалов были депортированы военной авиацией.

Сообщалось, что власти будут высылать целые семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории.