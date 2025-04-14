Найиб Букеле и Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что не планирует возвращать по ошибке высланного гражданина своей страны Килмара Абрего Гарсию в США.

Об этом президент Сальвадора сказал во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, передает газета The Washington Post.

"Как я могу вернуть его в США? Провезти контрабандой? Конечно, я не собираюсь этого делать", - заявил Букеле.

Он сделал эти комментарии на следующий день после того, как Министерство юстиции сообщило федеральному судье, что не требуется возвращать домой жителя Мэриленда, который был ошибочно депортирован в Сальвадор.

С тех пор, как Букеле заключил сделку с администрацией Трампа, он принял более 200 венесуэльцев, депортированных из США за последние месяцы, и разместил их в мегатюрьме своей страны, пишет WP.

Как известно, Килмар Армандо Абрего Гарсия - гражданин Сальвадора, который на законных основаниях проживал в Мэриленде, США. 15 марта 2025 года он был задержан Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) и незаконно депортирован в Сальвадор, где его посадили в тюрьму без суда и следствия. Администрация Трампа назвала это "административной ошибкой".

Ранее мы писали, что в январе в США началась крупнейшая в истории страны депортация нелегальных мигрантов. Сотни задержанных нелегалов были депортированы военной авиацией.

Сообщалось, что власти будут высылать целые семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.