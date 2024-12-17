Избранный президент США Дональд Трамп планирует первым делом после инаугурации депортировать более миллиона нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Депортации подлежат люди без законных оснований оставаться либо совершившие преступления и имеющие окончательные постановления о высылке.

Команда Трампа уже ведет переговоры с Мексикой и Сальвадором, чтобы они приняли хотя бы часть из миллионов нелегальных мигрантов, которых избранный президент планирует депортировать.

Общее количество нелегальных иммигрантов в США оценивается в 11 миллионов человек.

Напомним, в середине ноября западные издания уже писали, что после церемонии инаугурации Дональд Трамп может объявить в США чрезвычайное положение, чтобы использовать военные ресурсы для депортации незаконно въехавших иностранцев.

А еще в феврале сам Трамп говорил, что первым своим президентским указом в случае победы на выборах закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов.

По мнению республиканца, нелегальные мигранты в США получают больше привилегий, чем американские ветераны. Также нелегалы пользуются бесплатной медициной и бесплатным образованием.