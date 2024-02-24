США проиграют Третью мировую войну ещё до ее начала, если у власти останется президент Джо Байден.

Об этом заявил Дональд Трамп на Конференции консервативного политического действия.

"Вскоре мы проиграем Третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать", - сказал Трамп.

Также он заявил, что первым своим президентским указом, в случае победы на выборах, закроет границы США и вышлет всех нелегальных мигрантов.

Своим же врагам он пообещал "судный день" после выборов.

"Мы вернём нашу страну. Для тяжело работающих американцев 5 ноября будет новым днём освобождения, а для лжецов и мошенников, и цензоров, которые присвоили нашу страну, для них это будет судный день", - заявил Трамп.

Ранее Трамп назвал Россию "военной машиной" и сравнил себя с Навальным.

Политик снова заявил, что при его президентстве вторжения бы не произошло, и сказал, что будет призывать европейских лидеров оказывать Украине больше помощи (ранее Трамп заявлял, что США не должны помогать Украине, это дело Европы).

Кроме того, Трамп говорил, что Байден "собирается отдать" Украину Путину, а он - нет.