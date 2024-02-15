Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний президент Джо Байден "собирается отдать" Украину Путину, а он - нет.

Об этом он заявил, выступая на предвыборном мероприятии в Южной Каролине.

Трамп заявил, что при президенте Байдене Путин "получит все, что он хочет, включая Украину".

"Это подарок. У него есть подарок", - приводит слова республиканца The New York Times.

Трамп заявил, что сделает больше для защиты Украины, чем Байден.

Накануне Путин заявил, что Байден выгоднее для России, чем Трамп, поскольку является "более предсказуемым".

Ранее западные СМИ писали, что Трамп хочет усадить Украину и Россию за стол переговоров, чтоб две страны договорились о прекращении войны.

Также мы писали о том, что в НАТО раскритиковали заявление Трампа, что США не будут защищать союзников в случае нападения на Альянс.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State.

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