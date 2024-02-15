Для России будет лучше, если на выборах президента США победит действующий президент страны Джо Байден, сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый. Политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ", - заявил Владимир Путин в интервью журналисту российской ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее Путин заявил, что не получил "полного удовольствия" от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что не было "острых и провокационных" вопросов.

Об этом глава Кремля сказал в интервью журналисту российской ВГТРК Павлу Зарубину.

"Карлсон – опасный человек, я хотел, чтобы он задавал острые вопросы, чтобы так же остро отвечать, но он избрал другую тактику", – отметил Путин. Также он отметил, что его собеседник на удивление для западного журналиста оказался терпеливым.

По словам главы Кремля, в целом вопросы Карлсона были не слишком провокационные.

"Откровенно говоря, полного удовольствия я от этого интервью не получил", – добавил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что Борис Джонсон сорвал мирные переговоры в Стамбуле с ведома Вашингтона.