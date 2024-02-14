Президент РФ Владимир Путин заявил, что не получил "полного удовольствия" от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что не было "острых и провокационных" вопросов.

Об этом глава Кремля сказал в интервью журналисту российской ВГТРК Павлу Зарубину.

"Карлсон – опасный человек, я хотел, чтобы он задавал острые вопросы, чтобы так же остро отвечать, но он избрал другую тактику", – отметил Путин. Также он отметил, что его собеседник на удивление для западного журналиста оказался терпеливым.

По словам главы Кремля, в целом вопросы Карлсона были не слишком провокационные.

"Откровенно говоря, полного удовольствия я от этого интервью не получил", – добавил президент РФ.

Кроме того, Путин сказал, что считает теоретически возможным в сегодняшней Америке арест Карлсона, хотя тому и сложно будет "прилепить" обвинение.

Завершая тему недавнего интервью, Путин поблагодарил американца за посредничество, поскольку "сегодня с Западом не удается вести прямой диалог".

Ранее мы подробно разбирали нашумевшее интервью Путина американскому журналисту.

Мы также сообщали, что за пять дней интервью Карлсона с Путиным посмотрели более 200 миллионов человек.