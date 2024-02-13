Интервью Такера Карлсона с Путиным посмотрели 216 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют статистические данные соцсети Х и видеохостинга Youtube.

Такое количество просмотров набралось спустя всего пять дней с момента публикации.

При этом на странице Карлсона в Х это видео просмотрели 199,8 млн, а на "Ютубе" - 16,2 млн пользователей.

Напомним, один только анонс интервью с Путиным набрал более 20-ти миллионов просмотров на странице Карлсона в Х.

При этом у самого журналиста было вдвое меньше подписчиков.

Также мы проводили разбор, что и зачем Путин сказал в интервью Такеру Карлсону.

Говоря в целом, Путин предлагает Западу вернуться к "большой сделке", которую он предлагал накануне вторжения в Украину в обращении к НАТО и США по системе безопасности в Европе (с гарантиями не расширения НАТО на восток) на что тогда западные страны не пошли.

Правда, пока нет никаких признаков того, что Запад готов сейчас начать это обсуждать и вообще идти на какие-то уступки России по Украине и не только.

При этом Путин, вероятно, обращается не столько к нынешним руководителям Запада, сколько к потенциальным будущим.