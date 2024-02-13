За 5 дней интервью Карлсона с Путиным посмотрели более 200 миллионов человек
Интервью Такера Карлсона с Путиным посмотрели 216 миллионов человек.
Об этом свидетельствуют статистические данные соцсети Х и видеохостинга Youtube.
Такое количество просмотров набралось спустя всего пять дней с момента публикации.
При этом на странице Карлсона в Х это видео просмотрели 199,8 млн, а на "Ютубе" - 16,2 млн пользователей.
Напомним, один только анонс интервью с Путиным набрал более 20-ти миллионов просмотров на странице Карлсона в Х.
При этом у самого журналиста было вдвое меньше подписчиков.
Также мы проводили разбор, что и зачем Путин сказал в интервью Такеру Карлсону.
Говоря в целом, Путин предлагает Западу вернуться к "большой сделке", которую он предлагал накануне вторжения в Украину в обращении к НАТО и США по системе безопасности в Европе (с гарантиями не расширения НАТО на восток) на что тогда западные страны не пошли.
Правда, пока нет никаких признаков того, что Запад готов сейчас начать это обсуждать и вообще идти на какие-то уступки России по Украине и не только.
При этом Путин, вероятно, обращается не столько к нынешним руководителям Запада, сколько к потенциальным будущим.