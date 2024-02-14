Президент России Владимир Путин заявил, что если бы Киев не послушал советов экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона весной 2022 года, то война бы прекратилась уже тогда.

"Он (Давид Арахамия) же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась", – сказал президент России в интервью журналисту российской ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин также считает, что Джонсон свою поездку в Киев осуществил по согласованию с Вашингтоном.

"Почему Запад занял такую позицию? Я имею в виду англо-саксонский мир, потому что г-н Джонсон не мог приехать сам, по личной инициативе, без консультаций с Вашингтоном. Он изложил позицию, что нужно воевать с Россией до победного конца и нанести России стратегическое поражение. Видимо, они рассчитывали на такой результат", – заявил Путин.

Ранее Владимир Путин в интервью с Такером Карлсоном заявил, что якобы "все левобережье Днепра, включая Киев, - это исторически русские земли".

Заявление прозвучало не в контексте обсуждения целей РФ в нынешней войне, а в рамках 25-минутного "экскурса в историю Украины", который Путин устроил для Карлсона.

Также президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ответил на заявления западных лидеров об угрозе нападения со стороны России.