Экс-президент Дональд Трамп был близок к выходу США из НАТО еще в 2018 году на саммите в Брюсселе.

Об этом заявил Politico его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

По его мнению, Трамп призывает союзников увеличить расходы на НАТО не с целью укрепить Альянс, а для создания причины выхода США.

"Поэтому каждый из этих комментариев, как он делает их вот уже более шести лет, для меня просто подтверждает, что идея выхода из НАТО для него очень серьезна. Люди говорят: "Ну, он не совсем серьезен. Он ведет переговоры с НАТО". Послушайте, я был там, когда он почти вышел, и он не ведет переговоров, потому что его цель здесь не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода", - считает Болтон.

Напомним, недавно Трамп рассказал, как угрожал союзникам по НАТО во времена президентства, что не будет защищать их, если они не увеличат расходы на Альянс. Трамп раскритиковал обсуждаемые в Конгрессе пакеты помощи Киеву и выступил против их "невозвратного" характера, требуя, чтобы средства, если и давались, то в кредит.

После этого в НАТО раскритиковали заявление Трампа, что США не будут защищать союзников в случае нападения на Альянс.