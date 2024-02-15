Дональд Трамп планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией в случае победы на выборах президента США.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в команде экс-президента США.

По данным агентства, обсуждается возможность проведения мирного саммита с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сразу после победы Трампа.

Для принуждения Украины вернуться к переговорам Трамп может пообещать Зеленскому сократить военную поддержку, а Путину наоборот - пригрозить увеличением помощи Киеву.

Напомним, накануне Путин заявил, что Байден выгоднее для России, чем Трамп, поскольку является "более предсказуемым".

Как мы писали, Трамп не раз говорил, что в случае победы на выборах президента США остановит войну в Украине еще до своей инаугурации. Так, недавно после победы на праймериз в штате Айова Трамп сказал, что "прекрасно ладит" с Владимиром Путиным и "хорошо знает" Владимира Зеленского, дав понять, что намерен устроить их переговоры.

В то же время Зеленский называл опасной идею Трампа завершить за сутки войну в Украине и приглашал его в Киев.