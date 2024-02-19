В Соединённых Штатах дальнобойщики с понедельника намерены прекратить доставлять грузы в Нью-Йорк в поддержку Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление в соцсетях одного из известных дальнобойщиков Америки - Чикаго Рэя.

Рэй сообщает о движении среди водителей, которые намерены прекратить доставки грузов в Нью-Йорк.

Акция протеста получила старт после решения местного суда признать Дональда Трампа виновным по гражданскому иску о мошенничестве и взыскать с него 355 миллионов долларов.

Рэй заявляет, что порядка 95% водителей грузового транспорта в США поддерживают Трампа, однако реальный масштаб предстоящей акции ещё предстоит оценить.

Ранее апелляционный США суд отменил политический иммунитет Дональда Трампа.

Мы также сообщали, что американский журналист Такер Карлсон, бравший интервью у Путина, заявил, что "готов возглавить протесты" в поддержку Трампа на выборах в США.

"Я голосую за Трампа, а если его осудят, то я отправлю ему максимальные пожертвования и возглавлю протесты в его поддержку. Так я вижу ситуацию", - заявил журналист.