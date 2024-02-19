Европейские чиновники после недавних заявлений Дональда Трампа об отказе защищать членов НАТО, если они не повысят свои расходы на оборону, начали в частном порядке обсуждать создание "общеконтинентального дополнения к НАТО".

Об этом пишет газета The Washington Post.

Такое дополнение может работать в сочетании с гарантиями безопасности США, но также может служить "надежной альтернативой", если гарантии США будут отменены.

"Пока эти разговоры увязают в привычных спорах. Франция и Германия не могут договориться о том, кто будет оплачивать счета. Восточная Европа не вполне верит в решимость Западной Европы противостоять российским угрозам. Неясно, как они смогут создать ядерный щит над континентом - и даже если они это сделают, им будет не под силу сравниться с российским арсеналом в худшем случае ядерной войны", - пишет WP.

По данным издания, после заявлений Трампа "Европа обеспокоена и возмущена, но не знает, что делать дальше".

Ранее в Евросоюзе заговорили о том, что им стоит задуматься над созданием собственного ядерного оружия.

Также, по данным Reuters, на Мюнхенской конференции по безопасности европейцы заявляли, что нужно повышать расходы на оборону. Особенно много об этом говорили представители Германии.